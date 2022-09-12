В Запорожской области сообщили о подготовке ВСУ наступления в районе ЗАЭС

Член запорожской администрации Рогов: ВСУ готовят большое наступление в районе ЗАЭС

Член главного совета областной администрации Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят большое наступление в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и переправ. Его слова передает ТАСС.

«Идет переброска большого количества тяжелых орудий, М777, РСЗО HIMARS и так далее», — сообщил он.

Как утверждает Рогов, согласно информации разведки, всю координацию украинских военных действий на линии боевого соприкосновения в Запорожской области осуществляют США и Британия.

Кроме того, 11 сентября командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что ВСУ перебрасывают технику и войска под Донецк. По его словам, в Покровск, который расположен в пятидесяти километрах от города, прибывают эшелоны. По одному из них в момент разгрузки нанесли удар «Искандерами», но попаданий нет.