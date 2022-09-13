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Российская авиация в воздушному бою уничтожила украинский вертолет Ми-8

В Минобороны заявили, что авиация ВКС России сбила украинский вертолет Ми-8
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские войска сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 13 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что техника противника была уничтожена авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном бою в районе города Очакова Николаевской области Украины.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников ВСУ в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, а также в Донецкой народной республике. Также были уничтожены семь реактивных снарядов противника в районе Новой Каховки и Киселевки в Херсонской области.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 5506 единиц военной автомобильной спецтехники, 3385 орудий полевой артиллерии и минометов, 834 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4900 бронемашин, 374 зенитных ракетных комплекса, 1944 беспилотника, 293 самолета и 154 вертолета ВСУ.

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Константин Лысяков
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