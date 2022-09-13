Кравцов опроверг данные о задержании российских учителей под Харьковом

Кравцов опроверг данные о задержании украинскими силовиками учителей из РФ под Харьковом

Данные о задержании украинскими силовиками российских учителей в Харьковской области не соответствуют действительности, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, опровергая ранее появившуюся информацию, передает ТАСС.

Он пояснил, что все учителя, преподававшие на занятых территориях Украины, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют Вооруженные силы России и военные Донецкой и Луганской народных республик.

До этого сообщалось, что на Украине задержали учителей, которые обучали детей по российской программе. Утверждалось, что им грозит до 15 лет тюрьмы.

26 августа Минпросвещения объявило о старте занятий для российских школьников, где объяснят цели специальной операции на Украине.

Первый урок «Наша страна — Россия» состоялся 12 сентября и был посвящен патриотизму На данный момент ведомство опубликовало материалы для проведения уроков до конца этого месяца.

Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.