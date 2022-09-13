В ООН предупредили о риске острой нехватки продовольствия в 2023 году

ООН: мир может столкнуться с острой нехваткой продовольствия из-за ситуации вокруг Украины

Региональный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер предупредила о риске острой нехватки продовольствия в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

«В этом году проблема заключалась в невозможности купить продукты питания из-за роста цен на сельскохозяйственную продукцию, но в следующем году мы можем оказаться в ситуации, когда не хватит продовольствия, чтобы прокормить все население планеты», — подчеркнул он.

По ее словам, основными причинами такой тенденции является ситуация вокруг Украины, снижение экспорта удобрений из России, а также одновременный рост цен на этот вид продукции. Он отметила, что это может помешать фермерам вести хозяйство.

Флейшер добавила, что экстремальные погодные явления могут негативно повлиять на мировые поставки продовольствия. По ее мнению, проблема продовольственного кризиса должна быть включена в основную повестку саммита Группы семи (G7) в 2023 году.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предрек, что человечество столкнется с массовым голодом, политической дестабилизацией, а также неконтролируемой миграцией в том случае, если не будет принято каких-либо мер для решения продовольственного кризиса, существующего в настоящее время.