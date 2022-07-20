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В ООН предрекли массовый голод и неконтролируемую миграцию

ООН предрекла массовый голод в случае игнорирования продовольственного кризиса

Фото: Pixabay

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предрек, что человечество столкнутся с массовым голодом, политической дестабилизацией, а также неконтролируемой миграцией в том случае, если не будет принято каких-либо мер для решения продовольственного кризиса, существующего в настоящее время, сообщает РИА Новости.

«Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция», — заявил эксперт.

По его словам, из-за усиления данной проблемы следующий год окажется куда хуже нынешнего. Он считает, что у людей в разных уголках планеты в ближайшие 12 месяцев будут иметься трудности, связанные с повышением цен на продукты. Бизли подчеркнул, что игнорирование данной проблемы грозит миру дефицитом продовольствия.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин отверг обвинения западных стран в адрес России в том, что она спровоцировала глобальный продовольственный кризис. По его словам, нынешний кризис обусловлен макроэкономическим кризисом, который складывался годами и нынешние сложности являются лишь его частью.

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Марина Совина
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