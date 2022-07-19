Россия отвергла обвинения Запада в глобальном продовольственном кризисе

Замглавы МИД Вершинин отверг обвинения России глобальном продовольственном кризисе

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин отверг обвинения западных стран в адрес России в том, что она спровоцировала глобальный продовольственный кризис. Об этом пишет РИА Новости.

«Бездоказательные обвинения в адрес России вместо нормального объективного анализа причин нынешней ситуации отвергаем», — заявил Вершинин на мероприятии по продовольственной безопасности в штаб-квартире ООН.

По его словам, нынешний кризис обусловлен макроэкономическим кризисом, который складывался годамии нынешние сложности являются лишь его частью. Свою роль, указал он, в этом сыграли пандемия коронавируса, восстановление после пандемии, просчеты в планировании, предшествующий экономический спад в ряде стран и рост инфляции.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что избежать голода в мире можно, вернув на рынки продовольствие из России и с Украины, а также российские удобрения. По его словам, для этого необходимо также сохранять открытой международную торговлю.