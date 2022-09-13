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В России взлетели цены на ОСАГО

В России с 13 сентября для большинства водителей выросли цены на полис ОСАГО

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) с 13 сентября подорожал для большинства категорий автовладельцев. С этого дня, как ранее предупреждал Центробанк, коридор базового тарифа был расширен на 26 процентов вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.

Для легковых автомобилей базовый тариф по ОСАГО будет устанавливаться в диапазоне 1 646–7 535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8 процента в обе стороны. При этом отмечается, что больше всего рост цен затронет аварийных водителей.

Банк России сообщал, что благодаря снижению минимального тарифа страховые компании смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Регулятор рассчитывает, что мера позволит сдержать взлетевшие цены на ОСАГО, так как возможности для дифференциации увеличатся. Цены выросли на фоне резкого повышения стоимости комплектующих, доставка которых была затруднена из-за боевых действий на Украине. Ранее экономист Егор Клопенко сообщал, что в нынешних условиях рынок ОСАГО требует резких мер, иначе многие компании прекратят деятельность после зимы, а водители останутся без выплат.

В действительности расширение тарифного коридора по ОСАГО является повышением цен на страховку, заявил в начале сентября вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, страховые компании получат возможность продавать продукты дешевле или дороже, но воспользуются ей только в сторону увеличения. При этом россияне уже начали массово отказываться от приобретения обязательной страховки даже под угрозой штрафов.

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Мария Грушко
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