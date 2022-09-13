Каратисты отравились на спортбазе в Подмосковье

Семь человек, в том числе 5 подростков-каратистов, отравились на спортбазе под Дмитровом

Семь человек, в том числе пятеро подростков-каратистов, отравились во время сборов на спортивной базе под Дмитровом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям издания, спортсмены почувствовали себя плохо после приема пищи в столовой в подмосковной деревне Парамоново. Среди пострадавших оказались члены сборной России и победители первенства страны по карате.

Отравившихся доставили в больницу, после оказания медицинской помощи их отпустили. Предварительно, причиной ухудшения состояния каратистов могли стать испорченные продукты.

В конце августа в подмосковном Видном проходило первенство России по каратэ. В нем принимали участие некоторые из отравившихся спортсменов, пишет Telegram-канал «112».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Наро-Фоминске семья из четверых человек отравилась неизвестным веществом.