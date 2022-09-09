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В Подмосковье целая семья отравилась неизвестным веществом

В подмосковном Наро-Фоминске семья из четверых человек отравилась неизвестным веществом

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Подмосковье в Наро-Фоминске семья из четырех человек отравилась неизвестным веществом. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел на улице Пойденко. На вызов к семье из Московской области приехали медики, которым тоже стало плохо.

В больницу попали женщина 39 лет, мужчина 40 лет, а также их 10-летняя дочь и годовалый сын. Причина случившегося пока неизвестна.

Специалисты не обнаружили в доме утечку газа. После случившегося проверку проводит Следственный комитет и прокуратура.

В августе отравились несколько человек в пятиэтажке на юго-востоке Москвы. Тогда в Комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что три человека, предварительно, отравились из-за неправомерного переустройства системы вентиляции.

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Анастасия Шейкина
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