Стала известна предварительная причина отравления троих москвичей

Предварительной причиной отравления трех москвичей стало переустройство системы вентиляции

Предварительной причиной инцидента в доме на юго-востоке Москвы, где отравились три человека, стало неправомерное переустройство системы вентиляции. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

«При осмотре квартиры пострадавших установлено, что в ванной комнате, оборудованной газово-проточным водонагревателем, в вентиляционном канале был установлен электровентилятор. Его использование категорически запрещено в помещениях с газовым оборудованием», — говорится в сообщении.

Об отравлении нескольких человек неизвестным веществом стало известно вечером 14 августа. Недомогание почувствовали три жильца дома на проспекте 40 лет Октября, двух из них — женщину и ее дочь — госпитализировали. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах РИА Новости пишет, что одну из них уже выписали из больницы.

В Комплексе городского хозяйства Москвы ранее заявили, что сетевой газ не является причиной отравления в многоквартирном жилом доме. Там уточнили, что утечек не обнаружено. Одной из основных версий отравления было также названо скопление метана в канализации.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).