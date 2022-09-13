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Группа туристов с ребенком застряла в аэропорту на три дня без еды и воды

Туристы застряли в аэропорту Токио на три дня из-за коронавирусных ограничений

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Группа туристов из 16 человек застряла в аэропорту Токио на три дня без еды и воды из-за нескольких отмененных рейсов. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщает издание, пассажиры Jetstar должны были вылететь в Австралию, однако их рейс отменили несколько раз подряд. Путешественники были вынуждены соорудить кровати из подручных материалов посреди терминала, так как в Японии транзитным пассажирам запрещено покидать здание аэропорта из-за коронавирусных ограничений.

Отмечается, что среди пассажиров был маленький ребенок, которому также не предоставили питание. Через некоторое время сотрудники аэропорта раздали туристам лапшу быстрого приготовления и бутылки с водой.

Ранее в августе более 20 туристов из Австралии застряли в аэропорту Токио на сутки из-за проблем с самолетом. Из-за введенных японскими властями антиковидных ограничений путешественникам запретили покидать здание терминала и размещаться в отелях.

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Мария Гейн
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