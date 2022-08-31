Пассажиров самолета бросили без еды и воды на сутки в аэропорту

Австралийские пассажиры лоукостера Jetstar провели сутки в аэропорту Токио без еды и воды

Более 20 австралийских пассажиров лоукостера Jetstar провели 24 часа в японском аэропорту без еды и воды. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что рейс из Токио в австралийский город Голд-Кост был задержан на сутки из-за проблем с самолетом. При этом из-за введенных японскими властями антиковидных ограничений путешественникам запретили покидать здание терминала и размещаться в отелях.

Сообщается, что авиакомпания бросила пассажиров без еды и напитков. По словам туристов, они остались голодными, поскольку магазины и кафе в здании аэропорта также были закрыты вечером.

«К тому же кому-то пришлось спать на стульях, кому-то на полу. Подушки и одеяла нам не предоставили», — приводит издание слова одного из путешественников.

Как отмечает издание, представители Jetstar утверждают, что предоставили пассажирам задержанного рейса ваучеры на питание и проживание. Однако путешественники эту информацию опровергают.

Ранее 30 августа стало известно, что свыше 300 пассажиров, летевших из Майами в Лондон, застряли в аэропорту Бермудских островов почти на сутки из-за технической неисправности самолета. В течение 10 часов туристы находились без еды и напитков. При этом отмечалось, что сотрудников авиакомпании разместили в отеле в то время, как пассажирам пришлось ночевать на полу в здании терминала.