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Пассажиров самолета бросили голодать почти сутки на острове посреди океана

Сотни пассажиров застряли на Бермудах без еды после экстренной посадки самолета

Фото: PH1 Doolittle / Wikimedia

Несколько сотен пассажиров бросили в аэропорту Бермудских островов почти на сутки из-за экстренной посадки самолета. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщает издание, 303 человека вылетели рейсом авиакомпании American Airlines из Майами в Лондон. Из-за технической неисправности воздушное судно совершило вынужденную посадку на Бермудах, однако после осмотра пилоты не смогли продолжить полет из-за нарушения правил безопасности.

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В результате путешественников оставили в здании авиагавани, не объяснив ситуации. По словам туристов, их бросили «голодать посреди океана», не обеспечивая едой и напитками первые 10 часов. Всего пассажиры провели в ожидании рейса в Великобританию около 20 часов.

При этом отмечается, что сотрудников авиакомпании разместили в отеле, в то время как путешественникам пришлось ночевать на полу — им выдали подушки и одеяла, которые находились на борту. Позже представители перевозчика принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее в Греции более 200 туристов были вынуждены спать на полу пятизвездочного отеля из-за задержки рейса. Вылет с острова Родос в Борнмут был отложен, так как экипаж уже отработал максимально разрешенное количество часов. Путешественников разместили в ближайшей от аэропорта гостинице, из-за нехватки номеров им пришлось располагаться прямо на полу.

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Мария Гейн
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