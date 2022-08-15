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Туристов заставили спать на полу пятизвездочного отеля из-за задержки рейса

На Родосе более 200 туристов заставили спать на полу вестибюля пятизвездочного отеля

Фото: unsplash

В Греции более 200 туристов заставили спать на полу вестибюля пятизвездочного отеля из-за 17-часовой задержки рейса. Об этом пишет Independent.

Рейс, организованный туроператором Tui с острова Родос в Борнмут (Великобритания), был запланирован на вечер субботы, 13 августа. Однако вылет задержался на несколько часов по техническим причинам — в результате его пришлось отменить, так как к этому времени экипаж уже отработал максимально разрешенное количество часов.

В итоге Tui разместил путешественников в ближайшем от аэропорта отеле, из-за нехватки номеров им пришлось располагаться прямо на полу. В качестве компенсации неудобств пассажирам предложили ваучеры на 180 евро (примерно 11 тысяч рублей).

Отмечается, что инцидент произошел в пик туристического сезона, когда многие европейские авиакомпании пытаются справиться с нехваткой сотрудников, уволенных ранее из-за пандемии коронавируса.

Ранее пассажиры авиакомпании British Airways более 1,5 часа прождали вылета взаперти на борту без кондиционера. По словам очевидцев, люди начали плакать и жаловаться на кошмарные условия, однако выпустить туристов решили только после того, как двое человек потеряли сознание из-за духоты на борту.

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Мария Гейн
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