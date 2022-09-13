В Запорожье сообщили о попытках ВСУ провести «разведку боем»

В Запорожской области сообщили о попытках ВСУ провести «разведку боем»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести «разведку боем» на линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, военнослужащие ВСУ предприняли несколько подобных попыток. Он также отметил, что в результате были сбиты несколько украинских беспилотников.

Утром 13 сентября сообщалось о наращивании тяжелой техники ВСУ у линии соприкосновения вокруг Запорожской области. «Ситуация напряженная. Мы ждем [провокации], потому что вдоль всей линии боевого соприкосновения — если посмотреть на карту, это Степногорск, Новояковлевка, Орехов, Гуляйполе вплоть до Вольного Поля, — фиксируется концентрация тяжелой вражеской техники», — заявлял Рогов.