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В Запорожской области сообщили о наращивании техники ВСУ у линии соприкосновения

Запорожские власти сообщили о наращивании тяжелой техники ВСУ у линии соприкосновения

Фото: Reuters

Власти Запорожской области сообщили о наращивании тяжелой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии соприкосновения вокруг региона. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Ситуация напряженная. Мы ждем [провокации], потому что вдоль всей линии боевого соприкосновения — если посмотреть на карту, это Степногорск, Новояковлевка, Орехов, Гуляйполе вплоть до Вольного Поля — фиксируется концентрация тяжелой вражеской техники», — рассказал Рогов.

Он также отметил, что украинская армия рассредотачивается по всей линии соприкосновения, чтобы не показывать, где именно будет попытка прорыва.

Ранее Рогов заявлял, что на линии Степногорск — Новояковлевка — Орехов — Гуляй Поле — Вольное Поле было замечено передвижение пар украинских орудий М777 и машин РСЗО.

12 сентября власти Запорожской области сообщили, что ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и переправ. Координацию украинских военных, согласно данным разведки, на линии боевого соприкосновения в регионе осуществляют США и Британия.

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Алевтина Запольская
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