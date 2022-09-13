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В Запорожье заметили концентрацию военной техники ВСУ

На всей линии соприкосновения в Запорожье фиксируется концентрация военной техники ВСУ

Фото: U.S. Marine Corps / Reuters

На всей линии соприкосновения в Запорожской области фиксируется концентрация военной техники ВСУ. Об этом в Telegram сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Он уточнил, что замечено передвижение пар орудий М777 и машин РСЗО на линии Степногорск - Новояковлевка - Орехов - Гуляй Поле - Вольное Поле.

12 сентября Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят большое наступление в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и переправ. «Идет переброска большого количества тяжелых орудий, М777, РСЗО HIMARS и так далее», — сообщил он. Как утверждает Рогов, согласно информации разведки, всю координацию украинских военных действий на линии боевого соприкосновения в Запорожской области осуществляют США и Британия.

Ранее сообщалось, что в неудачной попытке десанта ВСУ форсировать Днепр в Запорожской области участвовали наемники. Украинские войска планировали форсировать реку в районе Каменки-Днепровской в ночь на 9 сентября, но атака была отражена.

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Марина Совина
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