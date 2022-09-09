Власти Запорожья рассказали об участии наемников в попытке десанта ВСУ

Рогов: в попытке десанта ВСУ форсировать Днепр в Запорожской области участвовали наемники

В неудачной попытке десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в Запорожской области участвовали наемники. Об этом РИА Новости рассказал член администрации региона Владимир Рогов.

Он подтвердил, что в ночь на 9 сентября украинские войска планировали форсировать реку в районе Каменки-Днепровской, но атака была отражена. «На катерах, согласно предварительной информации, находились в том числе иностранные наемники», — уточнил чиновник.

По словам Рогова, ВСУ пытается прощупать оборону и ищет место, где подразделения могут закрепиться на берегу и создать плацдарм для наступления.

Ранее стало известно, что для переправы через Днепр ВСУ использовали 15 быстроходных катеров. «Десант противника был своевременно выявлен, подпущен к берегу и накрыт артиллерией в районе места высадки», — рассказал Рогов.

В свою очередь, глава администрации города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Александр Волга рассказал, что попытка высадки десанта была осуществлена около часа ночи по московскому времени. Перед этим ВСУ нанесли артудар по подстанции «Луч», питающей электросети города. На данный момент он ремонтируется, город остается без электроснабжения.