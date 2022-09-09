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Стало известно о неудачной попытке ВСУ высадить десант в районе Энергодара

Глава Энергодара Волга заявил о неудачной попытке ВСУ высадить десант в районе города

Глава администрации Энергодара, расположенного вблизи Запорожской АЭС, Александр Волга заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели новую неудачную попытку высадки десанта в районе города. Его слова приводит «Интерфакс».

«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Удар был отражен», — рассказал Волга.

Глава Энергодара отметил, что попытка высадки десанта была осуществлена около часа ночи по московскому времени. Перед этим ВСУ нанесли артудар по подстанции «Луч», питающей электросети города. На данный момент он ремонтируется, сам город остается без электроснабжения.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал об украинских военнопленных, захваченных в ходе попытки контрнаступления ВСУ. По словам Стремоусова, Киев не считается со своими потерями в живой силе.

Варвара Кошечкина
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