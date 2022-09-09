Украинский десант попытался высадиться в Запорожской области

Рогов: десант ВСУ предпринял неудачную попытку форсировать Днепр в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались высадить десант через Днепр в Запорожской области в районе Каменки-Днепровской, Вооруженные силы России отразили эту атаку, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов.

«Минувшей ночью пресечена новая попытка боевиков Зеленского форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской. Она успешно отражена», — рассказал Рогов.

Он также заявил, что таким образом ВСУ пытается прощупать оборону союзных сил. «Ищут место, где они могут закрепиться на берегу Днепра и создать себе плацдарм для наступления», — сообщил он.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал об украинских военнопленных, захваченных в ходе попытки контрнаступления ВСУ. По словам Стремоусова, Киев не считается со своими потерями в живой силе.

Накануне стало известно о начале наступления Украины в Харьковской области. Оно продвигается в сторону городов Балаклея, Купянск и Изюм. К концу дня 8 сентября, по сообщениям некоторых российских военкоров, ВСУ удалось продвинуться на 20 километров вглубь обороны союзных сил.