В Херсонской области рассказали об украинских военнопленных

Херсонская администрация заявила о пленении ВС РФ участников наступления ВСУ

Часть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), наступавших на Херсонскую область, взята в плен, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку», — рассказал чиновник.

По словам Стремоусова, ВСУ не считаются со своими потерями в живой силе. «Украинская армия не считается с погибшими и уже с 29 августа, с момента начала так называемого контрнаступления, потеряла свыше трех тысяч человек», — высказался он.

Украинские военные начали попытки прорыва к Херсону в конце августа. В ночь на 9 сентября стало известно о тактическом «просачивании» ВСУ в районе Херсона у села Посад-Покровского. При этом большую часть атак российская армия отбить сумела.

Накануне стало известно о начале наступления Украины в Харьковской области. Оно продвигается в сторону городов Балаклея, Купянск и Изюм. К концу дня 8 сентября, по сообщениям некоторых российских военкоров, ВСУ удалось продвинуться на 20 километров вглубь обороны союзных сил.