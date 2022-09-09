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В Херсонской области рассказали об украинских военнопленных

Херсонская администрация заявила о пленении ВС РФ участников наступления ВСУ

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Часть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), наступавших на Херсонскую область, взята в плен, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку», — рассказал чиновник.

По словам Стремоусова, ВСУ не считаются со своими потерями в живой силе. «Украинская армия не считается с погибшими и уже с 29 августа, с момента начала так называемого контрнаступления, потеряла свыше трех тысяч человек», — высказался он.

Украинские военные начали попытки прорыва к Херсону в конце августа. В ночь на 9 сентября стало известно о тактическом «просачивании» ВСУ в районе Херсона у села Посад-Покровского. При этом большую часть атак российская армия отбить сумела.

Накануне стало известно о начале наступления Украины в Харьковской области. Оно продвигается в сторону городов Балаклея, Купянск и Изюм. К концу дня 8 сентября, по сообщениям некоторых российских военкоров, ВСУ удалось продвинуться на 20 километров вглубь обороны союзных сил.

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Василий Мека
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