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Появились подробности попытки наступления ВСУ на Херсон

Telegram-каналы: три батальона ВСУ пытаются наступать в сторону Херсона

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украинские военные пытаются прорваться в Херсон. На южном направлении все еще продолжаются интенсивные бои. Такие подробности о попытке наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По меньшей мере три батальона ВСУ с бронетехникой предпринимают попытку пройти в сторону Херсона. Несколько десятков танков и боевые машины пехоты (БМП) «через поля снова пошли в наступление». При этом сообщается, что войска Украины столкнулись с «плотным огнем» артиллерии Воздушно-десантных войск (ВДВ) и пехоты. Также действия российских военных корректировались с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным канала, военные корреспонденты сообщают о «серьезном натиске врага» в этом направлении. В настоящий момент там «продолжается перемалывание техники и живой силы ВСУ».

Ранее в Минобороны России подтвердили новую попытку со стороны Киева пройти на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях. В оборонном ведомстве заявили, что операция ВСУ «с треском провалилась». Указание дал президент Украины Владимир Зеленский.

Также заместитель главы администрации Херсонской области уточнил, что южному региону ничто не угрожает. По его словам, территория находится под охраной российской армии, выстроено несколько линий защиты от посягательств.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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