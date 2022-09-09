Стало известно о тактическом «просачивании» ВСУ в районе Херсона

«Русская Весна»: ВСУ просочились в районе Херсона у Посад-Покровского в ночь на 9 сентября

В ночь на 9 сентября источники стало известно о тактическом «просачивании» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Херсона у села Посад-Покровского. Об этом сообщила «Русская Весна» со ссылкой на источники.

По данным издания, российская армия держит село под контролем. «Ликвидируются разрозненные и малочисленные группы врага», — говорится в сообщении.

Суть «просачивания» заключается в том, что мелкие группы наступающего проникают в глубину обороны противника, закрепляются там и при наступлении атакуют огневые позиции, командные пункты или даже целые участки обороны.

Ранее более пяти взрывов прогремели вечером в четверг, 8 сентября, в Херсоне. При этом в небе над городом следов от ракет не видно. Официального подтверждения работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО) пока не было.