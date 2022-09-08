Более пяти взрывов прогремели в Херсоне

В Херсоне прогремели более пяти взрывов и сработала российская система ПВО

Более пяти взрывов прогремели вечером в четверг, 8 сентября, в Херсоне, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По данным журналистов, взрывы были слышны около 21:50 по московскому времени. При этом в небе над городом следов от ракет не видно. Официального подтверждения работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО) пока не было.

Ранее ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Украинские бойцы запустили семь снарядов в сторону станции.

Кроме того, на территорию завода в населенном пункте Новая Каховка в Херсонской области упала ракета «Точка-У». Еще две ракеты, запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ), были сбиты силами ПВО российских войск. Украинские военные обстреляли территорию завода крупных электрических машин (ЗКЭМ).