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ВСУ обстреляли «Точкой-У» завод в Херсонской области

Украинская ракета «Точка-У» упала на территорию завода в Херсонской области, две сбиты ПВО

Фото: Telegram-канал «Херсон.ру»

На территорию завода в населенном пункте Новая Каховка в Херсонской области упала ракета «Точка-У». Еще две ракеты, запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ), сбиты силами ПВО российских войск. Пострадавших в ходе обстрела нет. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источники в экстренной службе региона.

По их информации, украинские военные обстреляли территорию завода крупных электрических машин (ЗКЭМ). Остальные две ракеты были сбиты российскими расчетами ПВО.

Ранее Минобороны России отчитались о перехвате украинской баллистической ракеты «Точка-У» в районе села Кирово Херсонской области. Генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что за ночь на 9 июня были сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также под Херсоном и Харьковом.

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Дмитрий Сотак
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