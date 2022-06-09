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Минобороны отчиталось о перехвате украинской баллистической ракеты «Точка-У»

МО РФ отчиталось о перехвате украинской баллистической ракеты «Точка-У» под Херсоном

Фото: РИА Новости

За минувшие сутки российским войскам удалось перехватить украинскую баллистическую ракету «Точка-У» в районе села Кирово Херсонской области. Об этом отчитался журналистам в четверг, 9 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что за сутки были сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также под Херсоном и Харьковом.

Помимо этого, российскими средствами ПВО удалось сбить два реактивных снаряда РСЗО «Смерч» в ДНР и Харьковской области, отметил Конашенков.

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Ракетными войсками и артиллерией за прошлые сутки удалось поразить 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники, добавили в Минобороны.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса. 20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что освобождение территории ЛНР близится к завершению.

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Анна Щербакова
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