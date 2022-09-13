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Мать отпугнула загнавшую в угол ее четырехлетнего сына пуму

Newsweek: в США мать отпугнула пуму, которая пробралась в дом и напугала ребенка

Фото: Tom and Pam Gardner / FLPA / Globallookpress.com

Нида Барбер-Реймонд из Калифорнии, США, отпугнула пуму, которая пробралась в дом и загнала в угол ее четырехлетнего сына. Об этом сообщает издание Newsweek.

Мать рассказала, что услышала плач ребенка на террасе и пошла проверить, что его так напугало. Она была шокирована, обнаружив около мальчика пуму размером с собаку крупной породы. «Пума была примерно в метре от него. Она была худой и голодной, и смотрела на моего сына, как на обед», — утверждает Барбер-Реймонд.

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Женщина начала громко кричать и попыталась напугать животное, сделав вид, что собирается на него напасть. В этот момент пума запрыгнула на подпорную стену и убежала.

По словам Барбер-Реймонд, это не первый раз, когда на ее участке оказалась пума. Несколько лет назад сосед обнаружил хищника на подпорной стене, когда семья была за городом.

После инцидента женщина сообщила о случившемся в службу контроля диких животных и сказала, что впредь будет начеку.

Ранее сообщалось, что житель американского города Порт-Анджелес, штат Вашингтон, первым бросился на пуму и спасся от нападения. По словам мужчины, он встретился с дикой кошкой взглядом, и сразу понял, что она не собирается отступать.

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Алиса Удовик
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