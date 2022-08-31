Мужчина первым бросился на дикую пуму и спасся от ее нападения

KIRO 7: Барт Браун бросился на пуму и спасся от ее нападения

Житель американского города Порт-Анджелес, штат Вашингтон, первым бросился на пуму и спасся от нападения. Об этом сообщает KIRO 7.

Барт Браун рассказал, что возвращался с рыбалки на озере Анджелес в субботу, 27 августа, когда наткнулся на пуму, сидевшую около тропы. По словам мужчины, он встретился с дикой кошкой взглядом, и сразу понял, что она не собирается отступать. «Казалось, она вот-вот набросится на меня. Я серьезно. Я более чем серьезен», — заявил американец. Он решил, что ему предстоит схватка с животным, которая может закончится не в его пользу.

«Я подумал, что умру. Я был готов к этому. И решил, что буду драться, хотя знал, что проиграю, понимаете? Но я попробую», — вспомнил свои мысли в тот момент Браун.

Собравшись с духом он бросился на животное, сжимая в руке фонарик. Пума немного отступила, но все еще не уходила и смотрела на мужчину. Тогда он снова пошел в атаку, и дикая кошка убежала вниз по склону горы. После этого Браун продолжил путь домой, а хищница больше не появлялась рядом. Американец отметил, что это была его первая встреча с диким животным за долгие годы рыбалки на озере Анджелес.

Ранее сообщалось, что в американском штате Юта дикая пума набросилась на женщину и схватила ее за ногу. Нападение произошло, когда американка ее друзья охотились в лесу недалеко от города Раш-Вэлли.