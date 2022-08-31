Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина первым бросился на дикую пуму и спасся от ее нападения

KIRO 7: Барт Браун бросился на пуму и спасся от ее нападения

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Житель американского города Порт-Анджелес, штат Вашингтон, первым бросился на пуму и спасся от нападения. Об этом сообщает KIRO 7.

Барт Браун рассказал, что возвращался с рыбалки на озере Анджелес в субботу, 27 августа, когда наткнулся на пуму, сидевшую около тропы. По словам мужчины, он встретился с дикой кошкой взглядом, и сразу понял, что она не собирается отступать. «Казалось, она вот-вот набросится на меня. Я серьезно. Я более чем серьезен», — заявил американец. Он решил, что ему предстоит схватка с животным, которая может закончится не в его пользу.

«Я подумал, что умру. Я был готов к этому. И решил, что буду драться, хотя знал, что проиграю, понимаете? Но я попробую», — вспомнил свои мысли в тот момент Браун.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Собравшись с духом он бросился на животное, сжимая в руке фонарик. Пума немного отступила, но все еще не уходила и смотрела на мужчину. Тогда он снова пошел в атаку, и дикая кошка убежала вниз по склону горы. После этого Браун продолжил путь домой, а хищница больше не появлялась рядом. Американец отметил, что это была его первая встреча с диким животным за долгие годы рыбалки на озере Анджелес.

Ранее сообщалось, что в американском штате Юта дикая пума набросилась на женщину и схватила ее за ногу. Нападение произошло, когда американка ее друзья охотились в лесу недалеко от города Раш-Вэлли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Шольц назвал антироссийские санкции эффективными
В российском регионе создадут батальон саперов для участия в спецоперации
На Украине захотели признать Белоруссию спонсором терроризма
Пытавшийся утопить своего друга россиянин пойдет под суд за убийство
Стало известно о массовом увольнении сотрудников Zara в России
В воздухе Финляндии обнаружили радиоактивные изотопы
Уступивший Горбачеву на выборах президента СССР политик назвал его разрушителем
Боррель рассказал о поиске компромиссов по визовым ограничениям в ЕС
Минобороны показало кадры ударов Су-25 по позициям ВСУ с предельно малой высоты
Мужчина первым бросился на дикую пуму и спасся от ее нападения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.