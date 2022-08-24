Пума набросилась на женщину в лесу

Deseret News: в США женщина сумела сбежать от напавшей на нее пумы

В американском штате Юта дикая пума набросилась на женщину и схватила ее за ногу, сообщает Deseret News.

Нападение произошло, когда жительница Юты Лаурин Эльшольц и ее друзья охотились в лесу недалеко от города Раш-Вэлли. Женщина рассказала, что отстала от группы и внезапно почувствовала запах мертвечины. Затем раздался шум, и в нее вцепилась пума. «Я была в ужасе. У меня был шок, адреналин зашкаливал», — вспоминает охотница.

Эльшольц сняла напавшего на нее зверя на видео, после чего сумела сбежать. «Я рада, что смогла спастись, и все не закончилось гораздо хуже», — признается женщина. Она отделалась небольшой раной на ноге. По словам американки, в конце концов ей и ее друзьям удалось найти выход из леса, и большая кошка перестала их преследовать. Она предполагает, что в момент встречи пума поедала добычу.

Представители Департамента дикой природы сообщили, что популяция пум в Юте возросла за последние два года. Пумам сложно выслеживать добычу летом, они наиболее активны зимой. Как правило, эти хищники стараются держаться подальше от людей, и нападения происходят очень редко.

Ранее сообщалось, что ради спасения собаки своей дочери житель Канады подрался с пумой и сумел ее победить.