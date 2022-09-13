Пережившую покушение ректора ХГУ отправят на лечение в Россию

Ректора Херсонского государственного университета Томилину отправят на лечение в Россию

Пережившую покушение ректора Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяну Томилину отправят на лечение в Россию. Об этом в своем Telegram сообщило министерство здравоохранения Херсонской области.

«Министерство здравоохранения Херсонской области совместно с Минздравом России в ближайшее время отправит ректора ХГУ на высокотехнологичное лечение в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

12 сентября стало известно о покушении на Томилину, взрывное устройство сработало в подъезде дома ректора. Женщина получила легкие ранения, в настоящее время она находится в больнице. При взрыве погиб мужчина, сообщается, что он был ее охранником.