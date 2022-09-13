Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Климатические модели оказались ненадежны в предсказывании судьбы кораллов

Earth’s Future: модели оказались ненадежны в прогнозировании ущерба для коралловых рифов

Фото: Dr. Marji Puotinen.

Современные климатические модели не способны надежно предсказывать ущерб, который тропические циклоны, усиливающиеся из-за глобального потепления, наносят коралловым рифам. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и Австралии, опубликовавшие результаты исследования в журнале Earth’s Future.

Чтобы проверить точность климатических моделей, специалисты определили, насколько хорошо они имитируют недавние экстремальные погодные явления. Оказалось, что они не могут воспроизвести все особенности циклонов, благодаря которым образуются волны, способные повредить коралловый риф.

Хотя модели точно прогнозируют изменения силы штормов из-за глобального потепления, пути мощных циклонов могут пролегать далеко от коралловых рифов. Известно, что наиболее разрушительное воздействие наблюдается, когда сильные циклоны перемещаются вблизи коралловых экосистем. Самая опасная область циклона располагается рядом с глазом бури — центральной части диаметром около 50 километров.

Климатологи ожидают, что антропогенное изменение климата приведет к усилению экстремальных погодных явлений. Недавно экологи стали проявлять интерес к использованию моделей для прогнозирования судьбы рифовых сообществ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Еврокомиссия отказалась от идеи «потолка» цен на российский газ
Володин раскрыл детали встречи с Путиным
Двигатель самолета упал на частный дом и напугал его жителей
Мастер по наращиванию ресниц увидела вшей на голове клиентки и поделилась ужасом
Германия захотела устроить «водородный бум»
Власти России допустили сокращение информации о сроке годности на этикетках
На российской детской площадке нашли человеческий труп
Россия отказалась отвечать зеркально на приостановку упрощенного визового режима
Поклонников «Короны» стало на 800 процентов больше после смерти Елизаветы II
Разработан определяющий большинство видов рака анализ крови
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.