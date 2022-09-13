Климатические модели оказались ненадежны в предсказывании судьбы кораллов

Earth’s Future: модели оказались ненадежны в прогнозировании ущерба для коралловых рифов

Современные климатические модели не способны надежно предсказывать ущерб, который тропические циклоны, усиливающиеся из-за глобального потепления, наносят коралловым рифам. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и Австралии, опубликовавшие результаты исследования в журнале Earth’s Future.

Чтобы проверить точность климатических моделей, специалисты определили, насколько хорошо они имитируют недавние экстремальные погодные явления. Оказалось, что они не могут воспроизвести все особенности циклонов, благодаря которым образуются волны, способные повредить коралловый риф.

Хотя модели точно прогнозируют изменения силы штормов из-за глобального потепления, пути мощных циклонов могут пролегать далеко от коралловых рифов. Известно, что наиболее разрушительное воздействие наблюдается, когда сильные циклоны перемещаются вблизи коралловых экосистем. Самая опасная область циклона располагается рядом с глазом бури — центральной части диаметром около 50 километров.

Климатологи ожидают, что антропогенное изменение климата приведет к усилению экстремальных погодных явлений. Недавно экологи стали проявлять интерес к использованию моделей для прогнозирования судьбы рифовых сообществ.

