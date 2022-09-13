Российский офицер рассказал о бое с поляками на Украине

Офицер ВС РФ Прибой рассказал о бое с польскими наемниками в Херсонской области

Российский офицер с позывным Прибой в интервью «Ленте.ру» рассказал о бое с иностранными наемниками, который его часть приняла в Херсонской области. По словам военного, отряд вооруженных людей, говорящих на польском, использовал не флаг Украины, а красно-черные флаги УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в России).

Прибой вместе со своими сослуживцами держал оборону у моста, когда к ним «подлетел» противник и открыл «шквальный огонь из пулеметов, автоматов, гранатометов».

«В итоге перегруппировались, зашли к ним с фланга. Из-за бугра привстаю и вижу двух типов. С матом начинаю крыть их очередями и вдруг слышу крики на польском, ругательства. Кинул туда к ним эфку (осколочная граната Ф-1 — прим. "Ленты.ру"), кричать "курва" сразу прекратили», — рассказал офицер.

Затем, подытожил Прибой, российские военные выбили польскоговорящих наемников с позиции, уничтожили вражескую технику и отошли, «чтобы артиллерия этот участок отработала».

Накануне в Херсонской области сообщили о серьезных потерях Вооруженных сил Украины в ходе попытки контрнаступления на регион. По словам заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, армия противника лишились около 3500 солдат.