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В Херсонской области сообщили о серьезных потерях ВСУ

Замглавы ВГА Стремоусов: ВСУ на херсонском направлении потеряли более 3500 человек
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о серьезных потерях в украинских войсках. Он рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на херсонском направлении уже более 3500 человек..

Также чиновник отметил, что никаких реальных продвижений украинской армии нет. Кроме того, по его словам, среди населенных пунктов, которые были заявлены как взятые под контроль, никогда не было российский войск. «Это села буферной зоны», — пояснил Стремоусов.

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Неудавшееся контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ на Херсон провалилось благодаря работе российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ключевую причину поражения украинских сил в интервью «Ленте.ру» назвал офицер ВС РФ с позывным Прибой, участник боев на Украине. По его словам, «когда ВСУ пошли на прорыв, то потерпели сокрушительное поражение. Наступать им пришлось по степи, хоть они и пытались прикрываться лесополосами, которых много в том районе. А у нас там сосредоточено достаточно много беспилотников, которые заранее засекали передвижения противника и передавали информацию нам, на землю», — рассказал он.

За 12 сентября в Херсонской области высокоточными ракетными ударами воздушно-космических сил России (ВКС) были поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что противнику нанесли урон в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка.

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Также стало известно, что ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Антоновскому мосту под Херсоном. Однако российская ПВО сработала вовремя, погибших и пострадавших среди мирного населения и ремонтных бригад нет.

Позднее Стремоусов указал, что ради прекращения обстрелов Херсонской области и для обеспечения ее безопасности линию фронта необходимо отодвинуть в сторону города Николаев. Он также отметил, что сейчас союзные силы в регионе усиляются. «Херсонская область сегодня на замке, никто ее не будет сдавать. Сейчас идет усиление линии фронта», — отметил он.

Тяжелое положение ВСУ

ВСУ несут значительные потери на всех участках фронта. В частности, в районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника батальона «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

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На донецком направлении за ночь противник потерял не только большое количество техники и личного состава, но и подкрепление. Союзные же войска успешно продвинулись в районе Донецка и Волновахи.

На Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли свыше четырех тысяч убитых военных. Еще более восьми тысяч бойцов получили ранения.

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Марина Совина
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