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Стало известно о шести выпущенных по мосту в Херсоне ракетах HIMARS

В Херсоне сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Антоновскому мосту

Фото: Yevhenii Ihnatiev / Wikimedia Commons

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет HIMARS по Антоновскому мосту под Херсоном. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

«Сегодня около 11 часов утра в район Антоновского моста ВСУ очередной раз выпустили 6 ракет M142 HIMARS, российская ПВО сработала вовремя», — сказал собеседник агентства. Как стало известно, погибших и пострадавших среди мирного населения и ремонтных бригад нет.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские военные продолжают обстреливать Антоновский мост, несмотря на то, что он уже несколько месяцев закрыт. По его словам, ВСУ хотят разрушить мост для картинки.

5 сентября Стремоусов заявил, что Антоновский мост выведен из строя из-за постоянных обстрелов украинских военных. Он подчеркнул, что ВСУ наносят удары и по баржам, которые перевозят через Днепр гражданских, а также по другой гражданской инфраструктуре.

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Алина Гончарова
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