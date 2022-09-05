ВСУ вывели из строя Антоновский мост в Херсоне

Антоновский мост оказался в аварийном состоянии после обстрелов ВСУ, но не рухнул

Антоновский мост в Херсоне выведен из строя из-за постоянных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому проезд по нему невозможен. Об этом в эфире Первого канала рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Мост сейчас находится в аварийном состоянии, но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать», — рассказал он.

Стремоусов подчеркнул, что украинские военнослужащие наносят удары и по баржам, которые перевозят через Днепр гражданских людей, а также по другой гражданской инфраструктуре Херсона и области.

Антоновский мост через Днепр был введен в эксплуатацию в 1985 году, общая протяженность составляет 1366 метров. До его строительства попасть на левобережье в Херсонской области автотранспорт мог либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.

Ранее сообщалось, что группировка ВСУ в очередной раз попыталась совершить контрнаступательные действия на херсонском направлении, однако их попытки закончились провалом. Российские военные обнаружили противника при помощи комплекса разведки «Ирония», вся наступающая группа была уничтожена.