Стала известна причина обстрелов ВСУ Антоновского моста в Херсоне

Замглавы Херсонской области Стремоусов: ВСУ хотят разрушить Антоновский мост для картинки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Антоновский мост в Херсоне, несмотря на то, что он уже несколько месяцев закрыт. По словам заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова, мост хотят разрушить для картинки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бьют исключительно по гражданской инфраструктуре. На данном этапе мост вообще закрыт. На нем нет никаких передвижений пару месяцев, но они его пытаются разрушить для картинки», — заявил Стремоусов.

Подобные обстрелы из американской РСЗО Himars продолжаются уже несколько месяцев. Дорога моста сильно повреждена и находится в аварийном состоянии. Движение по мосту невозможно.

Ранее сообщалось, что ВСУ в очередной раз обстреляли Антоновский мост через Днепр. Стремоусов пояснил, что в ответ на обстрелы украинских военных сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако часть снарядов все равно попала в мост.