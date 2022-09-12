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Украинские военные в очередной раз обстреляли мост в Херсоне

Замглавы Херсонской области Стремоусов: ВСУ в очередной раз обстреляли Антоновский мост

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли Антоновский мост через Днепр. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

По его словам, в ответ на обстрелы украинских военных сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако часть снарядов все равно попала в мост. «Мост стоит, все нормально, понаделали еще несколько дырок», — уточнил замглавы администрации.

Ранее Стремоусов заявлял, что из-за постоянных обстрелов ВСУ Антоновский мост был выведен из строя, а проезд по нему стал невозможен. Он также отметил, что украинские военнослужащие наносят удары по баржам, которые перевозят через Днепр мирных жителей.

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Алевтина Запольская
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