Минобороны заявило о четырех тысячах убитых украинских военных за пять дней

Минобороны: ВСУ с 6 по 10 сентября на двух направлениях потеряли свыше 4 тысяч военных

За пять дней, с 6 по 10 сентября, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и на Николаево-Криворожском направлении после ударов российских войск составили свыше четырех тысяч убитых военных и более восьми тысяч раненых. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военное ведомство сообщило, что в Харьковской области за минувшие сутки поражены подразделения ВСУ в районах девяти населенных пунктов, включая Купянск и Болдыревку. В результате уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 12 единиц бронетехники и установка реактивной системы залпового огня, а также 17 автомобилей.

На Николаево-Криворожском направлении, в районе Николаева, ВКС России уничтожили пункт дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ, в результате чего, по данным МО РФ, были убиты порядка 100 военнослужащих.

Также в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки российскими военными были поражены восемь пунктов управления Вооруженных сил Украины в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и в ДНР.