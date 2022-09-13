В Херсоне призвали отодвинуть линию фронта

Замглавы Херсонской области Стремоусов призвал отодвинуть линию фронта в сторону Николаева

Ради прекращения обстрелов Херсонской области и для обеспечения ее безопасности линию фронта необходимо отодвинуть в сторону города Николаев, считает заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости. Он также отметил, что сейчас союзные силы на Херсонщине усиляются.

«Для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева. У меня нет сомнений, что исконно русские города Николаев и Одесса будут освобождены», — заявил Стремоусов.

Он также отметил, что сейчас союзные силы в Херсонской области крепнут: «Херсонская область сегодня на замке, никто ее не будет сдавать. Сейчас идет усиление линии фронта».

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на всей линии соприкосновения в регионе фиксируется концентрация военной техники Украины. Он отметил, что замечено передвижение пар американских гаубиц М777 и реактивных систем залпового огня на линии Степногорск — Новояковлевка — Орехов — Гуляй Поле — Вольное Поле.