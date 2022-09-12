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Минобороны заявило о поражении бойцов батальона «Кракен»

Минобороны России заявило о поражении бойцов батальона «Кракен» в Харьковской области

Фото: РИА Новости

В районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника батальона «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 12 сентября, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники, добавили в военном ведомстве.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

10 сентября сообщалось, что российским подразделениям в ходе специальной военной операции пришлось покинуть Изюм. В Минобороны объяснили эти действия наращиванием усилий на донецком направлении в целях достижения целей спецоперации.

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Евгения Куликова
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