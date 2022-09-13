Путин проведет переговоры с президентом Киргизии

Президенты России и Киргизии Путин и Жапаров проведут переговоры на полях саммита ШОС

Президент России Владимир Путин и лидер Киргизии Садыр Жапаров проведут переговоры на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба киргизского президента.

Отмечается, что в рамках ШОС Жапаров проведет двусторонние встречи не только с Путиным, но и с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, а также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Ранее сообщалось, что в ШОС на саммите в Самарканде 15-16 сентября вступят шесть новых стран, среди которых четыре арабские. Названия государств пока не раскрываются.

Членами ШОС уже являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В процессе вступления в организацию находятся две страны — Иран и Белоруссия, последняя имеет статус наблюдателя.