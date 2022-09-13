Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело по факту задержания учителей ВСУ
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания учителей военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 13 сентября, в своем Telegram-канале сообщает СКР.
Задержанных на территории Харьковской области учителей обвинили в преподавании по российским учебным программам. В Киеве данные действия квалифицировали как преступление. Преподавателей подвергли уголовному преследованию. «Следователи СК России расследуют обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — заявили в СКР.
Ранее 13 сентября глава Минпросвещения Сергей Кравцов опроверг данные о задержании российских учителей под Харьковом. Он пояснил, что все учителя, преподававшие на занятых территориях Украины, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют Вооруженные силы России.