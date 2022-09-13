Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело по факту задержания учителей ВСУ

Следственный комитет России расследует задержание ВСУ учителей в Харьковской области

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания учителей военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 13 сентября, в своем Telegram-канале сообщает СКР.

Задержанных на территории Харьковской области учителей обвинили в преподавании по российским учебным программам. В Киеве данные действия квалифицировали как преступление. Преподавателей подвергли уголовному преследованию. «Следователи СК России расследуют обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — заявили в СКР.

Ранее 13 сентября глава Минпросвещения Сергей Кравцов опроверг данные о задержании российских учителей под Харьковом. Он пояснил, что все учителя, преподававшие на занятых территориях Украины, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют Вооруженные силы России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Названы направления новых ударов ВСУ
Пушилин заявил об успешной обороне Красного Лимана
Российские ведомства попросили договориться регулировать майнинг
Стали известны детали похорон Елизаветы II
Виктория Боня показала лицо без макияжа со словами «пять дней без душа»
В России взлетели цены на ОСАГО
В подъезде жилого дома в Москве обнаружили убитую женщину и раненного мужчину
Российские самбисты отреагировали на протест украинцев перед чемпионатом Европы
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
В России впервые с мая зафиксировали более 100 смертей пациентов с COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.