Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело по факту задержания учителей ВСУ

Следственный комитет России расследует задержание ВСУ учителей в Харьковской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания учителей военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 13 сентября, в своем Telegram-канале сообщает СКР.

Задержанных на территории Харьковской области учителей обвинили в преподавании по российским учебным программам. В Киеве данные действия квалифицировали как преступление. Преподавателей подвергли уголовному преследованию. «Следователи СК России расследуют обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — заявили в СКР.

Ранее 13 сентября глава Минпросвещения Сергей Кравцов опроверг данные о задержании российских учителей под Харьковом. Он пояснил, что все учителя, преподававшие на занятых территориях Украины, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют Вооруженные силы России.