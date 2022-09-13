Найден редчайший двухголовый уж

Newsweek: в США мужчина нашел под бревном ужа с двумя головами

Житель американского города Клей-Сентер, штат Небраска, нашел редчайшую двухголовую змею, головы которой не могли определиться, в каком направлении ползти. Об этом сообщает издание Newsweek.

Джошуа Маршалл обнаружил необычное пресмыкающееся, когда расчищал сад своей возлюбленной. Под бревном возле очага он заметил двух садовых ужей, а затем, присмотревшись, понял, что это не пара змей, а только одна, но с двумя головами. Ее длина составляла около десяти сантиметров.

Мужчина аккуратно поднял ужа и посадил в кувшин. Он и его возлюбленная сообщили о находке в Центр охраны дикой природы и парков штата. Сотрудники Центра ответили, что им не нужна змея, но она может заинтересовать Университет Небраски в Линкольне. В тот же вечер ее забрал герпетолог университета Деннис Ферраро.

По словам Ферраро, ужу было всего десять дней, и он вряд ли выжил бы в дикой природе. При ближайшем рассмотрении, экземпляр оказался еще более редким, чем казалось поначалу: помимо голов, у него были раздельные шеи. «Змея не очень много двигается, так как головы начинают движения в разных направлениях», — пояснил герпетолог.

Ужа будут использовать для исследовательских целей. После смерти его сохранят для науки.

Садовые ужи не ядовиты и питаются мелкими грызунами, рыбой, беспозвоночными и амфибиями.

Двухголовые змеи встречаются очень редко. Подобные отклонения наблюдаются, когда эмбрион змеи начинает делиться, но деление происходит не полностью. Из-за этого у рептилии развиваются две головы, которые функционируют независимо друг от друга, но остается одно тело. Такое происходит и в том случае, когда два сперматозоида одновременно оплодотворяют яйцеклетку.

Ранее сообщалось, что в Индии нашли двухголовую змею. В местном обществе охраны природы опознали в нем пятнистого удавчика — неядовитую змею, которая встречается в Индии, Непале, Бангладеш, Пакистане и на Шри-Ланке.