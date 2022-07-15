Редчайшая двухголовая змея попала на видео

Jam Press: в индийском городе Деоли нашли двухголового пятнистого удавчика

В Индии нашли двухголовую змею. Кадры с животным опубликовал YouTube-канал Jam Press.

На видео попало редчайшее пресмыкающееся длиной 17,7 сантиметра, которое заметили возле одного из храмов в индийском городе Деоли, штат Раджастхан. В местном обществе охраны природы опознали в нем пятнистого удавчика — неядовитую змею, которая встречается в Индии, Непале, Бангладеш, Пакистане и на Шри-Ланке.

Сотрудники общества забрали двухголового удавчика к себе и теперь ухаживают за ним. Обычно змеи, родившиеся с подобной аномалией, не живут долго, так как не осознают себя единым организмом и дерутся за еду. При этом одна из голов обычно более развита, чем другая.

Найденному в Деоли экземпляру около полугода.

Ранее сообщалось, что в США двухголовая змея вопреки прогнозам ветеринаров дожила до 17 лет. За эти годы она достигла полутораметровой длины.