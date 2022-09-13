Мишустин призвал «не затягивать» с отказом от иностранного софта

Правительство установит предельный срок перехода на российский софт по ключевым позициям

Российским компаниям нужно ориентироваться на отказ от иностранного программного обеспечения (ПО). Правительство установит предельный срок перехода на российский софт по ключевым позициям, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова на стратегической сессии об импортозамещении программного обеспечения в отраслях цитирует ТАСС.

Премьер уточнил, что обращается ко всем, кто еще «не включился» в процесс внедрения российских разработок. «Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры, и по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение», — сказал глава кабмина, призвав предпринимателей «не затягивать и присоединяться».

При этом премьер считает, что для России важно «не воссоздать текущий функционал зарубежных программных продуктов, а запустить свои, в полной мере отвечающие нуждам компаний». Также он заявил, что продукты должны быть ориентированы на экспорт, и потребовал, чтобы разработки не уступали импортным аналогам.

В конце июня Bloomberg выпустило материал, в котором обратило внимание на перспективы проблем для российской промышленности из-за отсутствия доступа к специальному ПО, необходимому на производстве. Зарубежное ПО часто «встроено» в оборудование и необходимо для контроля высокоточных процессов. Его производители внимательно следят за судьбой своей интеллектуальной собственности и не дают клиентам доступа к коду, который нужен для управления их заводами, поясняли специалисты.

Гендиректор государственного холдинга «Росгеология», в свою очередь, заявлял, что компании нужно не менее пяти лет, чтобы заменить западный софт на российские разработки. Пока зависимость составляет 95 процентов.