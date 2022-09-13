Мишустин призвал «не затягивать» с отказом от иностранного софта
Российским компаниям нужно ориентироваться на отказ от иностранного программного обеспечения (ПО). Правительство установит предельный срок перехода на российский софт по ключевым позициям, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова на стратегической сессии об импортозамещении программного обеспечения в отраслях цитирует ТАСС.
Премьер уточнил, что обращается ко всем, кто еще «не включился» в процесс внедрения российских разработок. «Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры, и по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение», — сказал глава кабмина, призвав предпринимателей «не затягивать и присоединяться».
При этом премьер считает, что для России важно «не воссоздать текущий функционал зарубежных программных продуктов, а запустить свои, в полной мере отвечающие нуждам компаний». Также он заявил, что продукты должны быть ориентированы на экспорт, и потребовал, чтобы разработки не уступали импортным аналогам.
В конце июня Bloomberg выпустило материал, в котором обратило внимание на перспективы проблем для российской промышленности из-за отсутствия доступа к специальному ПО, необходимому на производстве. Зарубежное ПО часто «встроено» в оборудование и необходимо для контроля высокоточных процессов. Его производители внимательно следят за судьбой своей интеллектуальной собственности и не дают клиентам доступа к коду, который нужен для управления их заводами, поясняли специалисты.
Гендиректор государственного холдинга «Росгеология», в свою очередь, заявлял, что компании нужно не менее пяти лет, чтобы заменить западный софт на российские разработки. Пока зависимость составляет 95 процентов.