Певица Клава Кока спустилась в метро в оголяющих ноги джинсах и вызвала споры в сети

Российская певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, проехалась в метрополитене в откровенном образе и вызвала споры среди фанатов. Пост на эту тему опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Поп-исполнительница разместила ролик, в котором она спускается в московское метро и садится в один из прибывших на станцию вагонов. На размещенных из вестибюля кадрах видно, что в качестве наряда знаменитость выбрала оверсайз-рубашку и белые джинсы со шнуровкой, оголяющей ее ноги, в сочетании с массивными кроссовками белого цвета.

Подписчики неоднозначно оценили внешний вид артистки, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. Так, одни юзеры раскритиковали одежду Коки. «Ну и наряд», «Слишком модно», «Клава, не холодно?», «Некрасиво!», «Странный выбор вещей», — высказывались они.

В то же время другие поклонники восхитились внешностью певицы. «Какая красивая», «Наряд прям для клипа», «Красотка», «Ох, какая модница», — отмечали пользователи сети.

В октябре 2021 года Клава Кока уличила американскую певицу Леди Гагу в копировании своего наряда. Она обратила внимание на новую публикацию Гаги в Instagram, на которой она позирует на борту частного самолета с боа из стодолларовых купюр. На своей странице девушка опубликовала фото, сделанное на музыкальной премии «Жара» в августе текущего года — на ней россиянка запечатлена на сцене в черном мини-платье, перчатках, босоножках в тон и таком же боа на шее.