Клава Кока уличила Леди Гагу в копировании своего наряда

Российская певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, уличила американскую поп-исполнительницу Леди Гагу в копировании своего наряда. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram.

25-летняя знаменитость обратила внимание на новую публикацию Гаги в Instagram, на которой она позирует на борту частного самолета в белом облегающем платье в мелкий горох и с боа из стодолларовых купюр. Ее образ дополнили малиновая сумка модного дома Fendi и солнцезащитные очки.

На своей странице девушка опубликовала свою фотографию, сделанную на музыкальной премии «Жара» в августе текущего года. На ней она запечатлена на сцене в черных мини-платье, перчатках, босоножках и таком же боа на шее.

«Так, @ladygaga, значит сначала Купера увела у нашей Ирины Шейк, а теперь костюмы мои копируешь? Без шуток, это боа сама сделала и лично придумала моя сестра (она же стилист) в декабре, а тут в точности такой же аксессуар», — подписала она кадр и добавила, что для американской звезды ей «ничего не жалко».

Клава Кока — видеоблогер, певица и бывшая ведущая программы «Орел и решка» на канале «Пятница». В 2015 году после участия в шоу «Молодая кровь» с ней подписала контракт продюсерская компания Black Star.

В январе американскую певицу Леди Гагу уличили в копировании платья Аллы Пугачевой на инаугурации президента США Джо Байдена. Она выступила на мероприятии в приталенном темно-синем пиджаке и пышной красной юбке. Пользователи сравнили ее образ с костюмом Пугачевой, в котором ту запечатлели на юбилейном концерте в Кремле в 2019 году.

