Клава Кока показала новый Maybach за десятки миллионов рублей

Российская певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, показала новый автомобиль за десятки миллионов рублей. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Поп-исполнительница опубликовала серию снимков, на которых сфотографировалась, сидя на капоте машины Maybach черного цвета. На одном из размещенных кадров знаменитость позирует в рубашке люксового бренда Burberry, держа в руках пачки денежных купюр. Девушка также снялась с ключами от нового автомобиля в руках.

Стоимость аналогичного Maybach на портале «Авто.ру» варьируется от 17 до 23 миллионов рублей в зависимости от комплектации. При этом певица не раскрывает реальную стоимость купленного ею автомобиля. В описании к посту она сообщила, что планирует поменять цвет кузова машины.

В марте рэпер Моргенштерн похвастался новым Porsche за десятки миллионов рублей. Уфимский музыкант разместил фотографию, на которой он заключает договор на покупку машины Porsche 911 Turbo S в офисе одного из небоскребов «Москва-Сити».

Клава Кока — видеоблогер, певица и бывшая ведущая программы «Орел и решка» на канале «Пятница». В 2015 году после участия в шоу «Молодая кровь» с ней подписала контракт продюсерская компания Black Star.