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В Германии захотели размещать украинских беженцев в спортзалах

Welt: в Германии хотят разместить украинских беженцев в спортзалах из-за нехватки жилья

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

В городах Германии захотели размещать украинских беженцев в спортзалах из-за массовой нехватки жилья. Об этом сообщает Die Welt.

По словам президента ассоциации городов Германии, мэра Мюнстера Маркуса Леве, властям необходимо как можно скорее решить проблему с пропускной способностью федеральных земель, а также вопрос о возмещении расходов. Он отметил, что все больше федеральных земель блокируют прием украинских беженцев, в результате чего возникают сложности с их распределением.

Большая часть переселенцев, отметил Леве, вскоре не сможет оставаться в частных домохозяйствах и должны будут размещаться за счет государства, ресурсы которого начнут истощаться быстрее с приходом зимы. «В предстоящую зиму ряду городов вновь придется размещать беженцев в гостиницах, спортзалах или других учреждениях», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах части украинских беженцев приходится ночевать на улице из-за того, что специализированные центры не справляются с потоком людей. Отмечается, что местные жители пускать в свои дома украинцев не торопятся.

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Алевтина Запольская
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