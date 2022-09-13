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Бывший замглавы МЧС России остался под арестом еще на три месяца

Суд продлил арест экс-замглавы МЧС России Гуровича по делу об ущербе в 323 млн рублей

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, обвиняемого в превышении должностных полномочий, повлекших ущерб бюджету в 323 миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Постановление суда вынесено по ходатайству следствия. Мера пресечения в виде заключения под стражей продлена на три месяца, до 11 декабря.

Гурович не признал вину в предъявленном ему обвинении. По данным следствия, в 2020 году по его указанию из бюджета Мурманской области было выделено более 969 миллионов рублей на строительство госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Так как госпиталь был построен без учета климатических условий региона, он не мог использоваться по назначению. Позже его пришлось демонтировать. Следствие оценило ущерб по делу экс-замминистра в 323 миллиона рублей.

Следствие считает, что Гурович, который знал об этих обстоятельствах, не принял «мер к эффективному использованию бюджетных средств». В СКР отметили, что вместе с сотрудниками ФСБ провели обыски в квартирах обвиняемого и других связанных с ним лиц, а также в подразделениях министерств и ведомств. Гуровича задержали в Москве 13 июля.

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Любовь Ширижик
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